Токио, , 08:32 — REGNUM Режиссёр и дизайнер видеоигр Кейитиро Тояма основал собственную студию разработки Bokeh Game Studio. Об этом сообщает портал Screen Rant.

Кейитиро Тояма получил известность в качестве режиссёра первой видеоигры серии Silent Hill. Вскоре после этого он покинул компанию Konami и присоединился к студии по разработке видеоигр SIE Japan Studio, принадлежащей компании Sony. Там проработал более 20 лет, приняв участие в создании видеоигр Siren и Gravity Rush.

Теперь Тояма объявил об уходе из принадлежащей Sony студии и создании собственной компании Bokeh Game Studio. На работу в новую студию перешли ещё несколько ветеранов Sony, включая главный дизайнер Gravity Rush Джунья Окуру. Информация о первых проектах новой студии не раскрывается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года компания Konami основала бренд Arespear, под которым планирует выпускать игровые компьютеры.