Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа не планирует продлевать крайний срок, отведённый компании ByteDance для продажи американского бизнеса TikTok. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Летом 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что обработка данных американцев на серверах китайской компании ByteDance представляет угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов. Он потребовал от компании продать подразделение социальной сети TikTok в США одной из американских компаний.

Соответствующий указ был выпущен в августе, в этом документе компании ByteDance отводилось 90 дней на продажу подразделения TikTok в США. После этого крайний срок несколько раз сдвигался. Очередная такая дата пришлась на 4 декабря.

По данным Bloomberg, после этого в администрации Трампа не стали продлевать срок, отведённый компании ByteDance для продажи TikTok в США. Ранее сообщалось, что ByteDance может продать TikTok в США компаниям Walmart и Oracle. Однако соответствующее соглашение так и не была подписано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что решение о запрете TikTok в США будет сохранено в случае смены администрации президента.

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