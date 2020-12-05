Берлин, , 16:06 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW откажется от участия в гонках на автомобилях с электрическими двигателями «Формула E» после завершения текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба подразделения BWM Motorsport.

Команда BMW участвовала в гонках «Формулы Е» с момента основания серии в 2012 году. На первых этапах участие BMW ограничивалось спонсорством, позже — сотрудничеством с командой Andretti Motorsport, а с 2018 года — поддержкой собственной команды.

В BMW объяснили отказ от дальнейшего участия в гонках этой серии тем, что компания исчерпала возможности дальнейшего развития технологий электрических автомобилей в рамках «Формулы Е». Также ранее в декабре текущего года об отказе от участия в гонках «Формулы Е» после сезона 2020/2021 года объявили в немецкой компании Audi.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре японская компания Honda объявила о прекращении участия в гонках «Формула-1» в качестве поставщика двигателей и силовых агрегатов.

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