Вашингтон, , 15:09 — REGNUM Специалисты американской компании IBM выявили глобальную хакерскую атаку, направленную на компании, имеющие отношение к производителям вакцин от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в блоге компании.

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По данным IBM, целью глобальной хакерской атаки стали компании, которые должны будут обеспечить транспортировку вакцин от коронавирусной инфекции при низких температурах. Отмечается, что кибератака проводилась методом рассылки сотрудникам таких компаний электронных писем со ссылками на заражённые вредоносными программами файлы.

В подразделении кибербезопасности IBM добавили, что используемая хакерами информация показывает, что они хорошо знакомы с техническими аспектами транспортировки разрабатываемых вакцин. При этом в IBM не назвали хакерскую группировку, подозреваемую в организации этой кибератаки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре специалисты по кибербезопасности американской компании Microsoft обвинили хакеров из России и КНДР в организации кибератак на разработчиков вакцин от COVID-19.

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