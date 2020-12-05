Токио, , 13:51 — REGNUM Правительство Японии планирует полностью запретить продажи новых автомобилей с бензиновыми двигателями к середине 2030-х годов. Об этом сообщает газета The Japan Times.

Решение об ограничении продаж новых автомобилей с бензиновыми двигателями должно помочь достигнуть цель выхода на нулевой уровень выброса парниковых газов к 2050 году. Ранее такую задачу поставил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Ожидается, что продажи новых автомобилей с бензиновыми двигателями в Японии будут запрещены в середине следующего десятилетия. Точные сроки реализации этого решения будут определены правительством Японии до конца 2020 года.

После того, как этот запрет вступит в силу, автопроизводители смогут продавать в Японии только электромобили и автомобили с водородными и гибридными двигателями. Планируется, что к 2030 доля экологически чистых автомобилей в Японии будет доведена до уровня от 50% до 70%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно, что правительство Великобритании готовится ввести запрет на продажу новых автомобилей с бензиновыми двигателями после 2030 года.

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