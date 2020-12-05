Пекин, , 13:22 — REGNUM Тестовая версия картографического сервиса Petal Maps стала доступна в магазине приложений AppGallery. Об этом сообщает портал GizChina.

Petal Maps является аналогом картографического сервиса компании Google. Приложение позволяет определять текущее местоположение, просматривать карту, строить маршруты, а также отслеживать пробки в режиме реального времени.

Во время тестирования приложение поддерживается только на смартфонах Huawei P40, Mate 30 или Mate 40 с оболочкой EMUI 11. Отмечается, что сервис уже доступен для пользователей в 140 странах мира.

Китайская компания Huawei лишилась доступа к сервисам Google в 2019 году из-за санкций правительства США, ограничивающих сотрудничество Huawei с американскими компаниями. После этого Huawei интенсифицировала развитие собственного магазина приложений AppGallery.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября руководство Huawei объявило о продаже активов суббренда Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology.

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