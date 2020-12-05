Москва, , 12:23 — REGNUM Космический аппарат «Арктика-М» успешно прошёл испытания в подмосковном научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

«Глубокий вакуум, космический холод, нагрев Солнцем — все эти испытания успешно прошёл аппарат «Арктика-М», — заявил Рогозин.

Он объяснил, что для круглосуточного обзора полярных областей Земли потребуется разместить два спутника в районе апогея высокоэллиптической орбиты. Из-за особенностей орбиты к этим спутникам предъявляются повышенные требования к радиационной защите, а также увеличенная площадь солнечных батарей.

Спутники серии «Арктика-М» будут использоваться для метрологического и гидрологического мониторинга полюсов Земли. Рогозин отметил, что эти спутники позволят вести мониторинг зоны Северного морского пути, имеющего стратегическое значение для России. Запуск первого спутника «Арктика-М» запланирован на начало 2021 года.

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