Варшава, , 11:30 — REGNUM Студия CD Projekt RED анонсировала онлайн-мероприятие CyberNight, приуроченное к выпуску видеоигры Cyberpunk 2077. Об этом сообщается на странице проекта в социальной сети Twitter.

Начало мероприятия, которые разработчики назвали «онлайн-вечеринкой», состоится в 02:00 мск 10 декабря — за час до официального релиза видеоигры. В рамках этого мероприятия разработчики ответят на вопросы, которые можно задать на странице проекта в Twitter. Также в CD Projekt RED обещают «эксклюзивы, сюрпризы и многое другое» в рамках CyberNight.

Первоначально выход видеоигры Cyberpunk 2077 планировался на прель 2020 года. Разработчики несколько раз переносили дату выхода. Сейчас ожидается, что видеоигра будет выпущена 10 декабря на персональных компьютерах, приставках PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Xbox Series X/S.

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