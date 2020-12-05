Токио, , 10:55 — REGNUM Спускаемая капсула с пробами грунта астероида Рюгу успешно отделилось от зонда «Хаябуса-2». Об этом сообщает пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Отделение спускаемой капсулы от основного модуля космического аппарата произошло на расстоянии около 225 тысяч км от Земли. Операция транслировалась в прямом эфире.

Ожидается, что капсула совершит посадку на территории Австралии 6 декабря. В случае успешного завершения операции зонд «Хаябуса-2» станет вторым в истории космическим аппаратом, доставившим на Землю образец грунта с астероида.

Первая миссия по доставке пробы грунта с поверхности астероида на Землю была завершена в 2010 году. Тогда зонд «Хаябуса» доставил на Землю пробу грунта астероида Итокава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автоматическая миссия «Хаябусу-2» была запущена в 2014 году. Космический аппарат достиг астероида Рюгу в июне 2018 года. В 2019 году «Хаябуса-2» провёл забор нескольких проб грунта с поверхности астероида.

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