Циолковский, Амурская область, , 07:44 — REGNUM Специалисты космодрома «Восточный» завершили операции по заправке компонентами топлива разгонного блока «Фрегат», который будет использоваться для пуска в интересах британской компании OneWeb. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

После завершения заправки разгонный блок был возвращён в монтажно-испытательный корпус. Следующей операцией по подготовке к запуску станет общая сборка ракеты космического назначения, к которой планируют приступить после 10 декабря.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» будет использоваться для выведения на околоземную орбиту 36 спутников британской компании OneWeb. Запуск должен состояться до конца 2020 года.

Компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Сейчас на орбите находится 74 спутников OneWeb, планируется, что общий состав группировки будет доведён до 600 аппаратов. Запуски спутников OneWeb будут производиться российскими ракетами «Союз» с космодромов «Восточный», «Байконур» и «Куру» во Французской Гвиане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Роскосмосе заявили, что запланированный на декабрь 2020 года запуск ракеты «Союз-2.1б» в интересах компании OneWeb станет первым полностью коммерческим пуском в истории космодрома «Восточный».

Читайте ранее в этом сюжете: Первый коммерческий запуск с «Восточного» проведут до конца 2020 года