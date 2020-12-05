Москва, , 07:19 — REGNUM Наивысшие показатели продаж среди легковых автомобилей в России по итогам ноября показали две модели Lada: Granta и Vesta. Об этом свидетельствует отчёт Ассоциации европейского бизнеса.

По оценкам экспертов, в ноябре текущего года в России было продано 14,5 тысяч автомобилей Lada Granta. Второе место по объёму продаж показала модель Lada Vesta (11,8 тысяч автомобилей). В пятёрку самых продаваемых легковых автомобилей, включая сегмент SUV, также вошли Kia Rio (9,9 тысяч автомобилей), Volkswagen Polo (5,8 тысяч) и Hyundai Solaris (5,8 тысяч).

Всего за истекший месяц в России было продано около 157,6 тысяч новых автомобилей, что на 5,9% больше показателей ноября 2019 года. При этом за 11 месяцев 2020 года совокупные продажи новых автомобилей в России сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 10,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что по итогам года в России прогнозируется падение объёмов продаж автомобилей на уровне 10%.

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