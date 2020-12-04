Тегеран, , 23:02 — REGNUM Иранским военным удалось захватить американские авиационные противотанковые ракеты Hellfire, и на их основе создать и наладить выпуск аналогичных боеприпасов, сообщают 4 декабря иранские СМИ, близкие к минобороны Ирана.

Где и каким образом удалось получить такие трофеи, не уточняется. Тем не менее, отмечается, что в результате изучения американских боеприпасов и их копирования появилась иранская ракета, выпускаемая теперь под обозначением Ghaem-114.

Такие ракеты уже были замечены на фотоснимках модернизированных боевых вертолетов Bell-214A Корпуса стражей исламской революции, а теперь представлены на всеобщее обозрение на проходящей в Тегеране экспозиции достижений и перспективных проектов.

Справка ИА REGNUM: американская противотанковая управляемая ракета AGM-114 Hellfire является штатным вооружением вертолетов AH-64 Apache, AH-1Z Viper, OH-58 Kiowa, а также ударных беспилотников MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper.

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