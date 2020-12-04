Москва, , 16:29 — REGNUM Российский военно-промышленный комплекс создает беспилотные морские корабли, в том числе подводные, сообщил 4 декабря президент РФ Владимир Путин на конференции «Искусственный интеллект — главная технология XXI века».

По его словам, морские корабли, способные выполнять задачи без команды и без капитана, выходят во внутренние воды России.

«В наши внутренние воды выходят морские корабли, которые могут работать без капитана и команды, мы сами создаем беспилотные морские суда, в том числе в подводном варианте, в данном случае в сфере обороны», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент отметил, что в России «немало компаний, которые делают то, о чем мы еще совсем недавно только мечтали».

При этом Владимир Путин рассказал, что в 15 регионах России проходят полевые испытания комбайнов с автономным управлением.

«Приходится действовать, подчас, и на ощупь, это я прекрасно понимаю. И таким направлением является то, о чем я уже упоминал, сильный искусственный интеллект, самообучающийся, когда машина сама будет решать любые задачи лучше человека, самообучаться, постоянно развиваться», — сказал Владимир Путин.

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