Москва, , 15:29 — REGNUM На начало второго полугодия 2020 года в России было зарегистрировано 9 млн легковых автомобилей, удовлетворяющих экологическим стандартам «Евро-5» и «Евро-6». Об этом 4 декабря сообщает агентство «Автостат».

Таким образом, в России насчитывается 21% автомобилей, соответствующих эко-стандартам «Евро-5» и выше среди всех машин, зарегистрированных в стране. При этом на указанную дату в стране было зарегистрировано 8,9 млн легковых машин стандарта «Евро-5» и около 440 тыс. автомобилей стандарта «Евро-6».

Стоит отметить, что больше всего доля машин, соответствующих эко-стандартам «Евро-5» и выше, в легковом сегменте, в то время как у грузовиков этот показатель на 14% меньше и составляет всего 7%. Среди сегмента LCV (коммерческие автомобили) эта доля равна 6,4%, а у автобусов менее 3%.

Напомним, с 1 января 2016 года в России действует стандарт «Евро-5» (для производимых и ввозимых транспортных средств). По состоянию на 1 июля 2020 года в стране зарегистрировано уже 8,9 млн легковых машин этого стандарта. А ещё около 440 тыс. — это уже автомобили стандарта «Евро-6».

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