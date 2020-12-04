Мадрид, , 14:32 — REGNUM Испанская компания Seat объявила о начале производства подключаемой гибридной версии внедорожника Tarraco в немецком городе Вольфсбург. Об этом сообщается на сайте компании.

Первые экземпляры будут произведены до конца недели. Новинка появится в продаже в начале 2021 года.

Гибридная версия Seat Tarraco e-Hybrid оборудована бензиновым агрегатом TSI объёмом 1,4 л мощностью 150 л. с. и электродвигателем производительностью 115 л. с.

Суммарная мощность составляет 245 лошадиных сил при 400 Нм крутящего момента. Таким образом, версия e-Hybrid стала самой мощной версией среди всех модификаций Tarraco.

С 0 до 100 км/ч гибридная версия внедорожника разгоняется чуть более чем за 7 секунд, а максимальная скорость достигает 205 км/ч. Заряда батареи на 13 кВт-ч хватит, чтобы проехать до 49 км пути, без запуска теплового двигателя.

Напомним, в ноябре 2020 года марка Seat заняла второе место по продажам на авторынке Испании. Автомобилей этой компании в прошлом месяце на испанском авторынке было продано 6044 экземпляра — на 29,4% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года.

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