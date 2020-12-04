Берлин, , 13:54 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Manhart Performance модернизировало модель Toyota Supra. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка получила название GR 550. Специалисты ателье оснастили машину трёхлитровым шестицилиндровым мотором с турбонагнетателем. Рестайлинговый автомобиль также оснащён воздухозаборником из углеродного волокна и оптимизированным электронным блоком управления.

Кроме того, модель укомплектована высокоэффективным радиатором и спортивной системой выхлопа. Все эти новшества позволили увеличить производительность GR 550 на 207 «лошадей», до 542 л. с.

Информацию о динамических характеристиках модернизированной модели в компании пока не сообщают. Однако ожидается, что новинка сможет ускоряться до «сотни» быстрее, чем за 3,9 с.

Напомним, в ноябре 2020 года компания Toyota представила модель Camry с гибридным силовым агрегатом производительностью 218 л. с. Это авто предназначено для европейского рынка.

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