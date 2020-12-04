Берлин, , 13:34 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi создал подзаряжаемый гибрид с индексом Q3 45 TFSI e. Об этом сообщает Autocar.

Помимо стандартного кроссовера с гибридным агрегатом будет выпускаться его купеобразная версия Sportback. Построены эти авто на платформе MQB.

Гибридный двигатель нового автомобиля состоит из бензинового четырехцилиндрового турбированного силового агрегата TSI рабочим объёмом 1,4 л максимальной мощностью 150 л. с. (250 Нм) и встроенного в шестискоростной «робот» S tronic электромотора производительностью 116 л. с. (330 Нм). Общая мощность установки равна 245 «лошадей» (400 Нм).

С таким агрегатом автомобиль разгоняется до «сотни» за 7,3 с. Максимальная скорость машины равна 209 км/ч. При этом в электрическом режиме модель может ехать со скоростью 140 км/ч.

Напомним, в ноябре 2020 года на китайской автовыставке в Гуанчжоу прошла официальная премьера новой модели Audi A3 с удлинённой базой (под индексом L). Автомобиль оснащён 1,4-литровым турбированным мотором производительностью 150 л. с., который работает с семискоростным «роботом» S tronic и передним приводом.

Читайте также: Audi представит в России ряд новинок