Москва, , 12:59 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely сократил комплектации кроссоверов Atlas и Emgrand X7 для российского рынка. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Из линейки Atlas были убраны три версии, а из Emgrand X7 — две. Теперь покупатели не смогут приобрести флагманский Geely Atlas с передним приводом в версии «Комфорт» с двухлитровым мотором и механической коробкой передач. Теперь такая комбинация двигателя и трансмиссии доступна для Atlas только в исполнениях «Стандарт» и «Люкс».

Версий модели с турбированным мотором 1.8 и автоматической трансмиссией также стало меньше — из пяти осталось всего три таких модификаций. Две из них с передним приводом и одна — с приводом 4×4.

Что же касается модели Geely Emgrand X7, то она лишилась базовой комплектации с атмосферным мотором объёмом 1,8 литра и люксовой версии с двухлитровым мотором.

Напомним, в России подорожали три модели бренда Geely: Atlas, Coolray и Emgrand X7. Их стоимость выросла на 10—25 тыс. рублей, что на 0,6−2,3% больше по сравнению с прежней стоимостью.

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