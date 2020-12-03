Токио, , 14:45 — REGNUM Японский автопроизводитель представил рестайлинговый кроссовер Lexus UX 250h Sport Edition. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Продаётся новинка только в Великобритании. Она построена на основе комплектации UX Premium Pack. Машина оснащена чёрной фальшрадиаторной решёткой, такого же цвета корпусами боковых зеркал, а также рейлингами на крыше и колёсными дисками из лёгкого сплава размером 18 дюймов.

Салон модели имеет чёрную обивку из искусственной кожи Tahara. Также автопроизводители оснастили автомобиль 7-дюймовым дисплеем и информационно-развлекательной системой с поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto.

В движение авто приводится гибридным мотором, который сочетает в себе двухлитровый четырехцилиндровый силовой агрегат с одним либо с двумя электродвигателями. Общая мощность двигателя равна 181 л. с.

Напомним, в начале ноября 2020 года дилеры компании Lexus в Японии приступили к продажам обновлённого седана IS. Главные изменения у этого авто произошли в экстерьере. В моторной гамме модели самый мощный движок — мотор V6 объёмом 3,5 литра. Его производительность составляет 318 л. с.

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