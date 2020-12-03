Рим, , 13:33 — REGNUM Компания Ram (принадлежит автоконцерну Fiat Chrysler Automobiles) выпустит пикап Heavy Duty 2021 модельного года с дизельным мотором Cummins. Об этом сообщается на сайте «Драйв».

Новинка будет оснащена дизельным двигателем объёмом 6,7 л. Авто получит новое сцепное устройство, позволяющее пикапу буксировать до 16 828 кг груза. Однако производительность машины в компании пока не называют. Вероятно, что мощность будет существенно больше, чем у предыдущей версии автомобиля, которая составляла более 400 «лошадей».

Также новинка обзаведётся доработанной рамой, а сцепное устройство дополнительно получит семиконтактный разъём для подключения к электрической сети.

Официальные продажи обновлённого RAM Heavy Duty стартуют в Соединённых Штатах уже в конце декабря нынешнего года. Цена модели пока не сообщается.

Напомним, на данный момент самым мощным пикапом компании Ram является модель 1500 TRX. Это авто имеет 6,2-литровый турбированный силовой агрегат V8 производительностью 702 л. с. (880 Нм).

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