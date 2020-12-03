Берлин, , 12:54 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Hofele модернизировало вседорожник Mercedes-Benz G-Class. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Тюнеры представили внедорожник, у которого задние двери открываются против движения автомобиля. Это было сделано для того, чтобы облегчить пассажирам посадку и высадку из машины.

Также специалисты ателье модернизировали радиаторную решётку, поменяли окантовку передних фонарей, переработали бампер и установили расширенные колёсные арки. Кроме того, машина получила иные дверные ручки и колёсные диски Hofele Turbine размером 23 дюйма. Кузов внедорожника окрашен в два оттенка: Carpathian Grey и Crystal Black.

Салон Mercedes-Benz G-Class обтянут кожей Nappa и алькантарой. Сзади диван заменён двумя креслами, оснащенными функцией массажа. Эти кресла также имеют опцию электрообогрева и вентиляции. Кроме того, внутри авто установлена беспроводная зарядка для гаджетов.

Ранее польское тюнинговое ателье Carlex Design представило рестайлинговую версию пикапа Mercedes-Benz X-Class с новым карбоновым обвесом.

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