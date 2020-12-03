Берлин, , 12:34 — REGNUM Сумма, которую до 2025 года потратят в компании Audi на электрификацию и гибридизацию автомобилей, увеличена с 35 до 50 миллиардов евро. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На данный момент Audi совместно с Porsche ведут работу по созданию платформы Premium Platform Electric (PPE) на основе «тележки» MEB. На разработку платформы руководством компании выделено 15 млрд евро. Из них две трети будут потрачены на разработку электрической «тележки», а остальные деньги пойдут на создание платформы для гибридных авто.

Кроме того, Audi планирует создать своё автомобильное программное обеспечение. Этим занимается группа Car. Software Organization под управлением Маркуса Дюсманна. Новая операционная система будет обеспечивать необходимые базовые опции во всех моделях концерна. Также группа Дюсманна будет заниматься созданием систем автоматизированного вождения и дополнительного искусственного интеллекта.

Ранее стало известно, что автопроизводитель Audi и китайская госкомпания FAW заключили соглашение по созданию предприятия для совместного производства электрокаров на «тележке» Premium Platform Electric.

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