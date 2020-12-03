Лондон, , 09:51 — REGNUM Британская компания Mini опубликовала несколько фотографий электрокаров Mini John Cooper Works (JCW) в камуфляжной плёнке. Снимки распространила пресс-служба автопроизводителя.

Mini John Cooper Works Пресс-служба Mini

В компании сообщили, что JCW с нулевым уровнем выбросов скоро будет представлен. Также в пресс-службе Mini объявили, что бренд «сейчас готовит следующий шаг в разработке электрических моделей высокопроизводительной серии John Cooper Works». Однако каких либо подробностей об авто производитель не сообщил.

В сообщении компании говорится о том, что будущие бензиновые машины JCW будут продолжать играть важную роль для британского бренда.

Внешне машина представляет собой нечто среднее между моделью JCW GP с обычным атмосферным мотором и Cooper SE с электрическим движком. Автомобиль получил большой задний спойлер и закрытую фальшрадиаторную решётку.

Ранее BMW Group (входят бренды BMW, Mini) объявила отзывную кампанию 26 700 машин по всему миру. Причиной отзыва стали батареи шведской компании Northvolt. В аккумуляторах были обнаружены посторонние примеси.

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