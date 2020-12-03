Берлин, , 09:33 — REGNUM Электромобиль BMW i4 поступит в серийное производство в ноябре 2021 года. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Новинка будет выпущена в двух конфигурациях. Основной моделью станет i440. Электромотор у этого авто расположат на задней оси. Внешне данная версия будет выглядеть как урезанный 420i. Модель получит 17-дюймовые колёсные диски.

Вторая версия под названием i4 M50 xDrive будет иметь два мотора на каждой оси и пакет M Performance. Ожидается, что эта машина будет выглядеть «как настоящая модель от M Performance с M-обвесом». По предварительной информации, автомобиль оснастят большими тормозами, настраиваемой подвеской, спойлером и 18−20-дюймовыми колёсными дисками.

Отмечается, что перед тем, как электрокар i4 поступит в продажу, BMW выведет на рынок версию 4 Series, работающую на двигателе внутреннего сгорания.

Ранее дилеры немецкой компании BMW в РФ начали приём заказов на кроссоверы BMW X5 M Competition и X6 M из серии First Edition. Всего планируется выпутить 500 таких автомобилей, из них 50 экземпляров будут доступны для российского рынка.

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