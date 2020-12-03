Пекин, , 08:58 — REGNUM Китайская компания NEVC совместно с австрийской фирмой Easelink планируют выпустить автоматическую матричную зарядку для электрокаров. Об этом сообщает издание China Auto News.

Новый аккумулятор позиционируется компаниями как «матричная» зарядка. Она будет состоять из зарядной площадки Matrix Charging и машинного блока Connect Tentacle.

Электрокар, оснащённый таким устройством, нужно будет поставить для зарядки на соответствующее место на парковке. Далее зарядка будет осуществляться в автоматическом режиме.

Matrix Charging поднимается снизу и соединяется с ответной частью машинного блока Connect Tentacle на днище автомобиля. После этого непосредственно начинается зарядка электромобиля. Водитель электромобиля во время этого процесса может уйти по своим делам.

Напомним, по итогам первых девяти месяцев текущего года мировым лидером по продажам электромобилей стала компания Tesla. За отчётный период дилеры марки продали 316 тыс. электрокаров, что составляет 18% от общего объёма продаж электромобилей в мире.

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