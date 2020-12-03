Москва, , 08:33 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на расчётные орбиты три спутника связи «Гонец-М» и аппарат в интересах Министерства обороны России. Об этом 3 декабря сообщили в российском оборонном ведомстве.

«На расчётные орбиты (выведены) блок космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи «Гонец-М» и разработанную в интересах Минобороны служебную платформу наноразмерного космического аппарата «ЭРА-1», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск был осуществлён с космодрома Плесецк в Архангельской области 3 декабря в 04:14 мск. После запуска ракета была взята на сопровождение наземными средствами ВКС.

Напомним, система «Гонец-Д1М» создана для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удалённые и труднодоступные районы, а также для мониторинга в промышленной, транспортной и экологической сферах.

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