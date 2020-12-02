Москва, , 22:52 — REGNUM Россия и Китай реализуют контракт на поставку около 100 двигателей для вертолетов «Ми» и «Ка» в период с 2021 по 2022 год, сообщает 2 декабря пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Почти 100 двигателей ВК-2500ПС-03 будут закуплены Китаем по контракту, заключенному после проверки сертификата изделия на соответствие требованиям покупателя.

«Результатом валидации сертификата в Китае стал контракт на поставку в 2021—2022 годах почти 100 двигателей ВК-2500ПС-03», — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, ОДК сертифицировал двигатель ВК-2500ПС-03 в Южной Корее, что позволит продавать агрегаты южнокорейским заказчикам.

Справка ИА REGNUM: турбовальный двигатель ВК-2500ПС-03 является последней модификацией двигателя ВК-2500 и может устанавливаться на вертолетах марки «Ми» и «Ка».

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