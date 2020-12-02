Москва, , 20:28 — REGNUM Министерство обороны России утвердило новый график поставок ударных вертолётов Ми-28НМ, сообщает 2 декабря газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Издание утверждает, что всего заказано 98 «Суперохотников» Ми-28НМ, из которых первые два должны быть переданы российским военным в декабре 2020 года.

В 2021 году военные получат еще три таких вертолета, которые будут использованы для подготовки инструкторов и отработки методов боевого применения «Суперохотников».

С 2022 года темпы производства вертолетов Ми-28НМ планируется резко нарастить.

Как сообщало ИА REGNUM, опытный образец вертолета Ми-28НМ принимал участие в боевых действиях в Сирии. Первые серийные машины начали собирать по контракту 2019 года, подписанному после личного распоряжения президента Владимира Путина об увеличении закупок Ми-28НМ.

Ударные вертолеты Ми-28НМ должны заменить в войсках вертолеты Ми-24. По оценкам специалистов, пара Ми-28НМ сможет решать те же боевые задачи, что и целое звено Ми-24.

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