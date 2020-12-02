Москва, , 20:03 — REGNUM Перспективный российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» выполнил тестовые полёты с функциональными имитаторами управляемых ракет класса «воздух — воздух», сообщает 2 декабря РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в военно-промышленной сфере.

По утверждению агентства, на полигоне Ашулук были проведены первые полеты тяжелого ударного беспилотника «Охотник» в варианте истребителя-перехватчика.

Ранее прототип российского тяжелого беспилотника совершал полёты для проверки систем управления и лётных характеристик.

Серия испытательных полётов с ракетами «воздух-воздух» проводится для оценки возможностей взаимодействия радиоэлектронного оборудования «Охотника» с системами наведения ракет истребителя Су-57.

Ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник», благодаря искусственному интеллекту сможет выполнять поиск воздушных целей, сообщать о них и атаковать. Действия тяжелого беспилотника будут контролироваться как наземным оператором, так и пилотами истребителей Су-57.

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