Москва, , 16:25 — REGNUM «Ростех» разработал комплекс боеприпасов нового поколения, оснащенных искусственным интеллектом, заявил 2 декабря индустриальный директор госкорпорации Бекхан Оздоев.

По его словам, которые цитирует пресс-служба корпорации, новые боеприпасы могут поражать цели в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

«Боеприпасы нового поколения с функцией искусственного интеллекта — наиболее эффективные средства поражения в условиях современного боя. Одна из ключевых задач разработчиков — сделать «умную» начинку неуязвимой для средств радиоэлектронной борьбы. Новый комплекс превосходит российские и иностранные аналоги по защищенности боеприпаса от воздействия помех и сводит к нулю эффективность работы средств радиоэлектронной борьбы», — цитирует Оздоева пресс-служба «Ростеха».

Боеприпасы созданы Научно-исследовательским институтом электронных приборов (входит в концерн «Техномаш» госкорпорации «Ростех») и предназначены для высокоточных ударов в оборонительных и наступательных операциях.

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