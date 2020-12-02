Сеул, , 15:52 — REGNUM В ближайшие три-шесть месяцев военные Южной Кореи приступят к тестированию ударных дронов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

По их словам, 2 декабря представители управления подписали контракт на внедрение трех типов боевых дронов, разработанных с применением новых гражданских технологий.

Известно, что технику подобного класса военные Южной Кореи получат впервые.

Отмечается, что военным поступят дроны, предназначенные для подрыва объектов, ведения огня из стрелкового оружия, а также наблюдения и ведения огня.

Журналисты сообщили, что на основе результатов испытаний будет решаться дальнейшая судьба новых разработок.