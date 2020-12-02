Москва, , 14:51 — REGNUM Бесполезные функции, которые автопроизводители устанавливают в модели автомобилей, назвали эксперты на канале «Автостат ТВ».

Обсуждение темы прошло в рамках передачи «Экспертная кухня», в которой участвовали директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, шеф-редактор «Радио Автодор» Игорь Моржаретто, руководитель проектов компании «Автостат-Медиа» Елена Лазарева и ряд других экспертов.

Среди бесполезных опций авто были названы панорамная крыша. Несмотря на то, что некоторые считают, что это красиво, однако это дорого и при наличии хорошего климат-контроля ещё и не практично. Цветомузыка и атмосферная подсветка также попали в список бесполезных функций.

Также эксперты считают, что функция автоматической парковки на сегодняшний день не доработана и поэтому также не имеет смысла её устанавливать.

«Не получится просто подъехать, встать посреди дороги, выйти из машины, хлопнуть дверью, а автомобиль сам поедет парковаться», — подытожили эксперты.

Ранее глава компании Илон Маск заявил, что компания запустила бета-тестирование системы автономного вождения электрокаров Tesla под названием Full Self-Driving.

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