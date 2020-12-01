Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Драйвер Radeon Software Adrenalin 20.11.3 для видеокарт AMD добавил поддержку технологии трассировки лучей для интерфейса прикладного программирования (API) Vulkan. Об этом 1 декабря сообщил портал Wccftech.

Кроме этого в новой версии драйвера была оптимизирована работа видеокарты в недавно вышедшей игре Immortals: Fenyx Rising от Ubisoft. Отмечается, что обновление ПО также устраняет ряд проблем в играх Crysis Remastered, World of Warcraft: Shadowlands, Call of Duty Black Ops: Cold War и других.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что будущая игра Cyberpunk 2077 не получит поддержку трассировку лучей на видеокартах AMD сразу после релиза. Она должна выйти в продажу 10 декабря 2020 года.

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