Москва, , 21:15 — REGNUM Заступившая в декабре 2019 года на боевое дежурство первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер» на практике подтвердила способность дальнего обнаружения малозаметных самолетов НАТО на удалении в сотни километров, сообщает 1 декабря пресс-служба компании «РТИ».

Станция установлена в Мордовии и с декабря 2019 года обнаружила и определила траектории различных самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе малозаметных истребителей стран НАТО, включая самолеты-«невидимки» F-22 и F-35.

В частности, в январе 2020 года сообщалось, что российские системы ПВО обнаружили шесть американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35 у государственных границ Ирана.

По мнению ряда экспертов, «невидимки» зафиксировала РЛС «Контейнер».

Читайте ранее в этом сюжете: Под Челябинском танкисты ЦВО осваивают «Терминаторы». Видео