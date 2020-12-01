Токио, , 14:30 — REGNUM Японский автопроизводитель Kawasaki представил искусственный интеллект (ИИ) и гибридную силовую установку для мотоциклов. Видео с тестированием байка, оснощённого этими новыми технологиями, размещено на канале Kawasaki Motors в YouTube.

«Благодаря эволюции и инновациям Kawasaki готова перейти в новую удивительную эру двухколесных транспортных средств — Hybrid Power. Решение Hybrid Power, сочетающее в себе бензиновый двигатель для открытых дорог и электрическую мощность для городских и городских поездок, является еще одним примером философии Kawasaki Rideology», — написано под видео.

С системой искусственного интеллекта мотоцикла водитель может «общаться» при помощи голосовых команд. В свою очередь ИИ при помощи голосового синтезатора может сообщать владельцу о состоянии байка.

Что же касается силового агрегата, то в компании пока не сообщают его технические характеристики.

Ранее компания Yamaha представила модернизированный вариант мотоцикла MT-07 с доработаным 689-кубовым двигателем максимальной мощностью 75 «лошадей».

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