Токио, , 14:14 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представит модель Land Cruiser нового поколения в апреле 2021 года, а не в сентябре 2021 года. Об этом сообщает портал Bestcarweb.

По данным журналистов издания, длина нового Land Cruiser 300 составит 4970 мм, а колесная база будет равна 2900 мм. Отмечается, что авто соберут на абсолютно новой «тележке».

Кроссовер станет гораздо легче и более безопасным. Кроме того, его управляемость и устойчивость на больших скоростях будут гораздо лучше. Салон новинки будет трехрядным.

Линейка силовых агрегатов модели будет расширена за счет новейшей системы гибридного привода. Она включает в себя двигатель внутреннего сгорания объёмом 3,5 л, электромотор и комплект высокоэффективных аккумуляторов. Общая мощность агрегата составит 480 «лошадей».

Напомним, по итогам октября 2020 года самой продаваемой моделью бренда Toyota в России стал кроссовер RAV4. За отчётный месяц его купили 3945 человек — на 158% больше, чем годом ранее.

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