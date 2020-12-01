Рим, , 12:33 — REGNUM Итальянская компания Ferrari опубликовала видео, в котором её шеф-дизайнер Флавио Манцони представляет гибридный суперкар Ferrari SF90 Spider. Ролик с новинкой размещён на официальном канале Ferrari в YouTube.

Манцони является автором дизайна не только этого нового родстера, но и моделей Ferrari FF, F12 Berlinetta, 458 Speciale, LaFerrari, California T, 488, 812 Superfast, Portofino, Monza SP1, SF90 и других. Кроме того, Манцони ранее работал руководителем отдела дизайна в компании Volkswagen Auto Group, где он разработал экстерьер моделей Golf и UP!

«Акцент на дизайне наряду с характеристиками дает автомобилям Ferrari уникальное преимущество перед конкурентами, которые уделяют внимание по большей части производительности», — отметил шеф-дизайнер.

Ранее недалеко от штаб-квартиры Ferrari в итальянском городе Маранелло фотошпионы засняли тестирование закамуфлированного прототипа Ferrari Purosangue. Ожидается, что это авто получит 3,9-литровый мотор V8 с двойным турбонаддувом мощностью около 610 «лошадей».

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