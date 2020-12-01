Берлин, , 11:53 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Opel выпустит на рынок новый кроссовер Crossland с обновлённой эмблемой. Логотип представлен на официальном канале Opel в YouTube.

«Один из основополагающих принципов нового языка дизайна Opel — ясность, с которой он фокусируется на самом главном, избегая излишеств и отвлекающих элементов. Это мантра «Смелого и чистого», — говорится в надписи под видео.

Теперь акцент в логотипе Opel делается на вспышке молнии. Кольцо эмблемы стало более тонким, а шрифт (Opel Next) выглядит более лёгким, современным и чётким. Три его варианта — Light, Regular и Bold — идеально дополняют друг друга, обеспечивая единый стиль.

У компании Opel также новый цвет — Opel Yellow. Он символизирует электричество, новое топливо в электрическую эпоху.

Сам обновленный кроссовер Crossland появится в России в 2021 году. После модернизации он стал похож на кроссовер Mokka нового поколения.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре 2020 года автопроизводитель Opel продал в РФ 97 экземпляров автомобилей. В период с января по октябрь нынешнего года российские дилеры реализовали 402 машины немецкой компании.

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