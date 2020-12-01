Берлин, , 09:52 — REGNUM Линейка рестайлингового компактного BMW 4-Series, которая состоит из купе и кабриолета, пополнится лифтбеком Gran Coupe. Об этом в интервью агентству GoAuto заявили шеф-дизайнер BMW Кристофер Вайл и менеджер проекта 4-Series Андреас Эдерер.

Шеф-дизайнер BMW сообщил, что хотя будущее авто будет иметь другую линию крыши и большее количество дверей, однако оно по стилю будет напоминать больше купе 4-Series, чем седан 3-Series.

Вайл также отметил, что обновлённая модель будет иметь мускулистые и в тоже время элегантные формы. Менеджер проекта Эдерер сообщил, что премьера новинки состоится в ближайшем будущем.

Отмечается, что первые версии BMW 4-Series сошли с заводского конвейера ещё летом 2013 года, а с 2014 года компания стала производить спортивный вариант BMW M4.

Ранее немецкое тюнинг-ателье Hamann представило тюнинг-кит (набор улучшений) для кросс-купе BMW X6. Он включает в себя новый передний сплиттер, расширители колёсных арок, задний диффузор, два патрубка системы выхлопа и новые крылья.

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