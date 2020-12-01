Пекин, , 09:14 — REGNUM Китайская интернет-компания Alibaba Group Holding Ltd совместно с крупным китайским производителем автомобилей SAIC Motor Corporation Limited объявили о создании новой фирмы Zhiji Motor, которая будет заниматься сборкой электрокаров. Об этом сообщает портал Shine.

Первые вложения в проект составят более 1,5 млрд долларов. Новая компания будет собирать высококлассные автомобили с электромотором, которые смогут набирать первую «сотню» за четыре секунды. Отмечается, что эти машины оснастят высоким уровнем автономности, а также возможностью подключения к интернету.

Официальная премьера Zhiji Motor состоится в январе 2021 года в нескольких местах сразу: в Шанхае, Лондоне и США.

Ранее стало известно, что компания Alibaba приобретет у Auchan Retail International контрольный пакет акций крупнейшего китайского оператора гипермаркетов Sun Art Retail Group. Стоимость сделки оценивается в 3,6 млрд долларов.

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