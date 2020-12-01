Москва, , 08:26 — REGNUM Новый узловой модуль «Причал», дополняющий российский сегмент Международной космической станции (МКС), запустят на два месяца позднее намеченного срока. Это следует из проекта программы запусков к МКС.

Запуск модуля «Причал» запланирован на 24 ноября 2021 года, хотя ранее он планировался в сентябре того же года. Доставит «Причал» к МКС специализированный грузовой корабль-модуль «Прогресс М-УМ», который выведет ракета-носитель «Союз-2.1б», сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа.

У «Причала» — шесть стыковочных узлов для приема и размещения вокруг него других модулей, грузовых и пилотируемых кораблей. Как сообщало ИА REGNUM, до него к МКС отправят другой новый отсек — Многофункциональный лабораторный модуль «Наука». Запуск ожидается в апреле 2021 года.

Читайте также: В Центре подготовки космонавтов рассказали о следующей миссии на МКС