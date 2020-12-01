Гвиана, Франция, , 07:09 — REGNUM Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2, который должен был состояться в ночь с 30 ноября на 1 декабря на космодроме Куру во Французской Гвиане, был перенесён на сутки из-за технических проблем. Об этом в ходе трансляции, которая велась на сайте компании, заявил глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль.

По его словам, непосредственно перед стартом «возникли проблемы с передачей телеметрических данных», в связи с чем подготовка к старту была остановлена.

«Ракета-носитель и спутник в полном порядке, они будут переведены в режим ожидания. Мы повторим попытку завтра вечером точно в это же время», — подчеркнул Исраэль.

Старт ракеты-носителя, изначально намеченный на 29 ноября, позднее был перенесён на 30 ноября. При этом генеральные испытания «Союз-СТ-А» были проведены успешно, никаких замечаний у специалистов не возникло.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2, который должен был состояться 30 ноября на космодроме Куру во Французской Гвиане, был перенесён из-за непогоды.

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