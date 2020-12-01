Париж, , 04:27 — REGNUM Противокорабельную ракету Sea Venom получат военно-морские силы Франции и Великобритании, сообщается на сайте консорциума MBDA, который занимается созданием этого вида вооружения.

Отмечается, что поставка унифицированных снарядов для европейских стран произойдет впервые. Ракета будет устанавливаться на британские вертолеты AW159 Wildcat и французские — H160M Guepard для стрельбы по надводным целям.

Sea Venom прошла успешные стрельбовые испытания 17 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября стало известно, что в США приступили к разработке гиперзвуковых крылатых ракет для палубных самолетов F/A-18 Super Hornet, используемых на американских авианосцах.

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