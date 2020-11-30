Москва, , 23:41 — REGNUM В России для инженерных войск создается наземный робототехнический разведывательный комплекс «Капитан», сообщает 30 ноября Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

Комплекс «Капитан» предназначен для ведения аудиовизуальной разведки с помощью оптических систем, работающих как в видимом, так и в инфракрасном режимах с оптическим зумом до 40 крат.

Наземный робототехнический комплекс «Капитан» создается как модульная платформа для размещения различного рабочего и разведывательного оборудования. Для этого комплекс оснащается специальным стыковочным узлом, значительно ускоряющим процесс смены модулей.

Комплекс «Капитан» способен проводить обследование различных помещений, пещер, подземных укрытий, осуществлять осмотр днищ автомобильной и иной техники.

Комплексом можно будет управлять дистанционно на удалении до 1000 метров на открытой местности и до 500 метров в городской застройке.

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