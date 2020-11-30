Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Американская компания SpaceX в декабре текущего года намерена вывести на околоземную орбиту четыре новых космических аппарата, сообщает 30 ноября интернет-портал Spaceflight Now.

Новые спутники планируется запустить с помощью собственных ракет-носителей.

В частности, 5 декабря по договору с NASA к Международной космической станции должна быть запущена ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon с оборудованием и материалами для научных экспериментов, а также с 2,5 тонны продовольствия.

Кроме того, SpaceX планирует вывести на орбиту Земли американский телекоммуникационный спутник SXM-7 и турецкий спутник связи Turksat 5A.

Во второй половине декабря на тяжелой ракете-носителе Falcon 9 компания SpaceX должна будет отправить на орбиту секретный спутник NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

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