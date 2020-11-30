Уфа, , 16:40 — REGNUM Медицинский робот будет помогать врачам Республиканской станции переливания крови в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, искусственный интеллект уже получил имя Донни: от слова «донация». Робот будет встречать доноров, узнавать их контактные данные. Также он будет рекомендовать посетителям надеть маску и бахилы, а также снять верхнюю одежду. Помимо этого, он будет измерять температуру тела донора, пульс, определит его вес и рост, а также артериальное давление. Робот также предложит в электронном виде заполнить анкету донора и передать ее врачу.

Отмечается, что робот поможет сэкономить средства на закупку краски и бумаги для принтера, а также время как самих доноров, так и медицинских работников станции.

Сообщается, что робот имеет чувство юмора и с радостью позирует для селфи, может танцевать. Также он может давать практические рекомендации по ведению здорового образа жизни. Сейчас идет работа по интеграции его в автоматизированную информационно-аналитическую систему. Это даст возможность искусственному интеллекту узнавать всех доноров Башкирии по системе «Facе ID». Чиновники утверждают, что все передаваемые сведения будут надежно информационно защищены.

Отмечается, это первый случай внедрения робота в медорганизациях не только в Башкирии, но и в Службе крови РФ.

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