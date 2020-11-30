Красноярск, , 15:48 — REGNUM В Красноярском крае инспекторы ГИБДД получат новые патрульные автомобили. Речь о 98 машинах, которые приобретены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в региональном управлении МВД РФ, 77 автомобилей «Шкода Октавиа» сегодня, 30 ноября, были переданы в территориальные подразделения ГИБДД края. 21 автомобиль «УАЗ Патриот» сейчас проходит необходимое дооснащение согласно требованиям, предъявляемым к патрульным автомобилям Госавтоинспекции. Они пополнят автопарк ГИБДД в сельских территориях края.

Аавтомобили оснащены средствами фиксации обстановки внутри и снаружи, радиостанциями, сигнальными громкоговорящими установками, а также специальными медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.