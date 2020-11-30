Берлин, , 15:09 — REGNUM Первый электрический кроссовер Mazda MX-30 в Германии проверили на так называемый «лосиный тест» (испытание автомобилей на устойчивость во время экстремальных манёвров). Видео тестов модели размещено на канале km77.com в YouTube.

«Лосиный тест» проводился два раза. При первой попытке пилот MX-30 на скорости 75 км/час смог пройти безошибочно почти все повороты. Авто задело лишь один конус. При второй попытке на скорости до 74 км/час машина прошла «лосиный тест» на оценку «отлично».

По словам пилотов, агрессивное руление электрокроссовером на более высокой скорости приводило к увеличению эффекта недостаточной поворачиваемости. В этот момент электронные помощники начинали более активно вмешиваться в процесс управления транспортным средством.

Ранее компания Mazda в честь своего столетнего юбилея выпустила лимитированную серию моделей Mazda6 и Mazda CX-5.

Читайте также: Mazda3 получила более мощный мотор