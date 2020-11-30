Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Американский производитель автомобилей Cadillac оснастит автомобиль CT5-V Blackwing подогреваемыми/охлаждаемыми креслами из углеродного волокна. Об этом сообщает издание Cadillac Society.

Кроме того, из углеволокна будет изготовлено рулевое колесо. Предполагается, что благодаря широкому использованию этого материала будет снижен вес модели.

Колёсные диски авто будут изготовлены из кованых магниевых сплавов, которые также будут способствовать снижению веса авто.

Под капотом Blackwing будет функционировать 6,2-литровый V8 с наддувом и максимальной мощностью 650 л. с. Мотор будет агрегатироваться с шестискоростной механической трансмиссией либо с десятискоростным «автоматом».

Ранее стало известно, что дилеры компании Cadillac прекращают продажи 335-сильного седана CT6. Он продавался в России всего два года.

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