Пекин, , 09:25 — REGNUM Посадочный модуль китайского зонда «Чанъэ-5» отделился от орбитального блока, чтобы сесть на поверхность Луны. Об этом говорится в опубликованном 30 ноября сообщении программы Китая по изучению Луны.

Процедуру отделения выполнила команда управления полётом. Орбитальный модуль и возвращаемый аппарат продолжат облетать Луну на высоте около 200 км. Посадочный и взлётный модули в подходящее время мягко опустятся на поверхность в заданном районе.

Прилунение произойдёт на видимой стороне естественного спутника Земли. Затем аппарат приступит к сбору около 2 кг лунного грунта. Грунт будет загружен в контейнер взлётного аппарата, который состыкуется с орбитальным модулем. Доставит грунт на Землю возвращаемый аппарат.

Как сообщало ИА REGNUM, возвращаемый аппарат «Чанъэ-5» был запущен 24 ноября. Китайская лунная миссия рассчитана на 23 дня.

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